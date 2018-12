Ataque ocorrido na noite desta terça-feira colocou a França num nível de "urgência por atentado". Autor do ataque continua em fuga.

O tiroteio de Estrasburgo desta terça-feira à noite causou pelo menos três mortos e 13 feridos (oito deles com gravidade). Em conferência de imprensa, o ministro do Interior francês, Christophe Castaner, anunciou que a França passou a um nível de "urgência por atentado", com a implementação de um "controlo restrito" nas fronteiras e em todos os mercados de Natal, para que seja evitado um novo ataque nas mesmas circunstâncias.



O ataque ocorreu às 20h em França (19h em Portugal continental), de acordo com o relato do jornalista Bruno Poussard na rede Twitter, onde este contou que os primeiros tiros foram ouvidos às 19h55 locais.





La situation reste très confuse mais à 19h55, il y a eu plus d'une dizaine de #tirs dans ma petite rue en plein centre-ville de #Strasbourg. Deux ou trois d'abord, puis en rafales ensuite pic.twitter.com/egihu6dgEr — Poussard Bruno (@PoussardBruno) 11 de dezembro de 2018







O Ministério Público francês anunciou, entretanto, a abertura de uma investigação por homicídio e tentativa de homicídio relacionada com uma organização terrorista, assim como por associação terrorista.

"Às 20h00 locais [19h00 em Lisboa], um indivíduo armado entrou no perímetro do mercado de Natal pela ponte de Corbeau e dirigiu-se à rua de Orfèvres. O indivíduo abriu fogo, ferindo várias pessoas", anunciou a Procuradoria.



Um dispositivo de 350 elementos das forças policiais foi mobilizado para encontrar o autor do ataque e as manifestações foram proibidas até novo aviso em todo o território da comuna de Estrasburgo.

Segundo a polícia francesa, o autor do ataque, que continua em fuga, foi ferido numa troca de tiros antes de abandonar o local. O homem tem 29 anos, nasceu em Estrasburgo e tem no seu cadastro condenações em França e na Alemanha.

O último balanço feito pelas autoridades policiais apontava para quatro mortos e dezenas de feridos.



Com Lusa