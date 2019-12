Abatido atirador após tiroteio em base militar nos EUA

#UPDATE: Active shooter is deceased.



One additional fatality has been confirmed. Unknown number of injured people being transferred to local hospitals. — U.S. Navy (@USNavy) December 6, 2019

Um atirador numa base da Marinha dos Estados Unidos em Pensacola, Flórida, foi abatido após um tiroteio. A Marinha norte-americana confirmou ainda que mais duas pessoas morreram e várias ficaram feridas, tendo sido levadas para o hospital mais próximoAs autoridades confirmaram uma ocorrência com um "atirador ativo" na base aérea da Marinha Pensacola, na Flórida.O atirador foi dado como morto minutos depois, segundo o gabinete do xerife do condado de Escambia.As circunstâncias da ocorrência não são claras: uma porta-voz do xerife indicou a presença de um atirador na base, e pouco depois foi confirmada a morte.Na base, estão empregados mais de 16 mil militares e 7.400 civis. Várias famílias vivem no local.Na quarta-feira, um marinheiro alvejou três civis na base militar de Pearl Harbor, no Havai, matando duas pessoas antes de pôr termo à própria vida.