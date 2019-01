Tiroteio e explosões em hotel de luxo na capital do Quénia

Explosões e tiros foram ouvidos num complexo que inclui bancos, escritórios e um hotel de luxo em Nairobi, capital do Quénia.

De acordo com a Associated Press, as autoridades quenianas estão no local a investigar. O complexo em questão inclui o hotel DusitD2, bancos e escritórios.



Testemunhas oculares dizem à AP que carros estão a arder e que as pessoas estão a ser evacuadas.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: An upscale hotel complex in Kenya's capital is under attack, with a blast and heavy gunfire. <a href="https://t.co/uIDNbjdQkV">https://t.co/uIDNbjdQkV</a></p>— The Associated Press (@AP) <a href="https://twitter.com/AP/status/1085164757341097984?ref_src=twsrc%5Etfw">15 de janeiro de 2019</a></blockquote>

(em atualização)