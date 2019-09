A operadora turística britânica Thomas Cook entrou esta segunda-feira em "liquidação imediata" e deixou mais de 600 mil turistas que estavam de férias, fora do seu país, por conta própria.

As viagens de comboio contra o álcool e a venda ao fundador do Expresso do Oriente

A primeira viagem do grupo começou num só homem: o próprio Thomas Cook. Marceneiro de profissão e antigo pastor da Igreja Baptista, acreditava que a raiz dos males sociais vitorianos no Reino Unido estava no álcool e utilizou a rede ferroviária – que ganhava fama na altura – para espalhar os seus ideais.

A 5 de julho de 1841, organiza a primeira excursão para levar mais de 500 pessoas desde Leicester até Loughborough para uma reunião de "defensores de temperamento" – pessoas que apoiavam a proibição do álcool. A viagem, de cerca de 20 quilómetros, custou um xelim a cada pessoa – cerca de 3,50 euros nos dias de hoje.

O negócio só foi verdadeiramente lançado em 1845, com Cook a agenciar viagens de comboio de Leicester, Nottingham e Derby até Liverpool – desta vez com lucro. Um ano depois, as viagens já ultrapassavam Inglaterra e chegavam à Escócia.

Em dez anos, Cook organizava já viagens transcontinentais: em 1855, o próprio entrou numa viagem que se iniciou em Harwich e passou pela Antuérpia, Bruxelas, Colónia, Heidelberg, Estrasburgo e terminou em Paris, onde se encontrava a Exposição Internacional daquele ano.

A empresa cresceu e tornou-se pioneira no turismo moderno. O filho de Thomas Cook, John Mason, juntou-se ao negócio e, em 1865, foi aberto o primeiro edifício de agência de viagens em Londres. No ano seguinte, a Thomas Cook chegava à América e, em 1873, completou a primeira volta ao globo – chamada "de Londres a Londres". Cada viagem custava 200 guinéus – cerca de 60 mil euros nos dias de hoje.

John Cook tornou-se líder da empresa em 1879 e liderou-a durante 20 anos, até à sua morte. O pai, fundador Thomas Cook, morreu sete anos antes, em 1892. Os três netos herdaram a Thomas Cook & Son e abriram os horizontes quando acrescentaram às ofertas viagens aéreas, desportos motorizados e excursões de carro.

A Thomas Cook viria a ser vendida em 1928 ao fundador do Expresso do Oriente, o belga Georges Nagelmackers, mas a Segunda Guerra Mundial obrigou à sua nacionalização por parte do Reino Unido e a empresa tornou-se parte da British Railways, a rede ferroviária britânica, para proteger o país de uma ocupação nazi.

Nos anos 70 e depois de um boom no negócios das viagens turísticas devido à introdução de pacotes familiares, a Thomas Cook voltou a ser privatizada. De dono em dono, foi comprada em 1992 pelo terceiro maior banco da Alemanha, o Westdeutsche Landesbank. Em 2007, a fusão com a britânica Airtours quase levou ao seu colapso, salvo pelos bancos. Agora, 178 anos depois e sem investidores, a Thomas Cook está falida.

"Thomas Cook não estava preparada para o século XXI"

Devido ao anúncio de falência, 600 mil turistas em todo o mundo terão de ser repatriados por autoridades dos países de onde são originários, incluindo 150 mil para a Grã-Bretanha. Um problema que afeta países de todo o mundo, incluindo Portugal. A operação de repatriamento de 51 destinos em 16 países em que a agência operava começa esta segunda-feira e dura até 6 de outubro.

A secretaria de Estado do Turismo revelou que há 500 pessoas afetadas no Algarve pela falência da Thomas Cook, citando dados da embaixada britânica, e adiantou que está a acompanhar a situação "com a máxima atenção".

O Governo informou, através de um comunicado, que está acompanhar os efeitos da falência do operador turístico Thomas Cook nos turistas e nas empresas nacionais, com particular atenção às regiões do Algarve e da Madeira.

A empresa tinha previsto assinar esta semana um pacote de resgate com o seu maior acionista, o grupo chinês Fosun - que detém a Fidelidade e é a maior acionista do BCP -, estimado em 900 milhões de libras (1.023 milhões de euros), mas este acabou por não se concretizar depois de bancos terem exigido uma linha de crédito adicional de 200 milhões de libras para aprovarem o plano.

Agora, a Thomas Cook vai ser gerida por administradores de insolvência, que vão tentar vender ativos para conseguir angariar dinheiro para pagar aos credores. Em causa estão dívidas de cerca de 1,9 mil milhões de libras. O grupo britânico registou no ano passado perdas avaliadas em 1.500 milhões de libras (cerca de 1.680 milhões de euros), correspondentes ao primeiro semestre do ano fiscal.

De acordo com a Bloomberg, a consultora Alix Partners está responsável por supervisionar a liquidação, enquanto a KPMG vai ajudar a gerir algumas subsidiárias da Thomas Cook. Quanto aos acionistas da operadora turística, terão perdido o seu investimento, enquanto credores poderão receber uma parte das dívidas, mas apenas através da venda de ativos.

Especialistas no setor do turismo indicam que um dos problemas da Thomas Cook foi a concorrência que encontrou no turismo. "Não estava preparada para o século XXI" refere à BBC Simon Calder. "Hoje qualquer pessoa pode fingir que é um agente de viagens. Têm acesso a todos os voos e lugares das companhias aéreas, às camas de hotéis, ao aluguer de carros em todo o mundo e conseguem" montar o seu próprio pacote de férias.