Os deputados do Partido Conservador britânico lançaram moção de censura à liderança de Theresa May como líder do partido, avança a BBC.

Graham Brady, presidente da comissão do partido criado em 1922, confirmou por comunicado que foi atingido o número de cartas suficiente para que seja pedida a retirada da confiança à líder.

A votação que decidirá o futuro da primeira-ministra do Reino Unido como líder conservadora acontecerá no fim da tarde desta quarta-feira na Câmara dos Comuns do Reino Unido, com votação entre as 18h00 e as 20h00.

Para uma moção de censura ser activada, tinha de ser subscrita por 48 deputados conservadores, equivalente a 15% do grupo parlamentar.

Cabe ao presidente da Comissão confirmar que foi atingido o número de cartas necessário e determinar o dia de uma votação secreta de todo o grupo parlamentar de 315 deputados.