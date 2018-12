A primeira-ministra britânica cancelou uma importante votação no parlamento britânico sobre o acordo do Brexit.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, cancelou a votação no parlamento do Reino Unido sobre o acordo do Brexit de maneira a evitar uma enorme derrota, refere uma fonte próxima à Bloomberg.



A votação na Câmara dos Comuns para aprovar os termos do divórcio entre Reino Unido e União Europeia estava agendado para a noite desta terça-feira mas será agora reagendado.



O gabinete de Theresa May havia insistido publicamente que a votação iria seguir mas uma reunião de Conselho de Ministros realizada às 11h30 desta segunda-feira forçou a primeira-ministra a pensar de forma diferente sobre a questão.