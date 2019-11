María teve um aborto espontâneo e foi condenada a 40 anos de prisão

María Teresa Rivera nasceu em El Salvador há 37 anos. Com cinco anos ficou órfã de mãe, aos oito foi violada, e no dia a seguir a fazer 18 anos foi condenada a 40 anos de prisão por homicídio devido a um aborto involuntário. Esteve quatro anos e meio presa e há três anos conseguiu asilo na Suécia. Agora, com a Amnistia Internacional vai visitar Espanha e falar da violação dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres num país que proíbe em absoluto o aborto.

María tinha cinco anos quando a mãe desapareceu na guerra. Ficou responsável pelo irmão, de dois, e foram umas tias que os acolheram. "Éramos explorados. Tínhamos que ir vender legumes ao mercado para levar dinheiro", contou ao jornal espanhol El País. Por querer continuar a estudar, frequentava as aulas à noite. Um dia, quando tinha oito anos, foi violada por uns vizinhos a caminho da escola. "As minhas tias culparam-me: tinha sido desobediente. E nunca disseram para chamar a polícia".

Um ano depois, a salvadorenha foi levada para a capital, San Salvador, onde passou a viver numa casa de acolhimento da organização não-governamental Aldeias Infantis. "Esta foi a minha infância".

Aos 22 anos começou uma relação e ficou grávida. "Tudo estava bem ao principio. Mas depois começaram os maus tratos psicológicos e verbais, as agressões", contou. Aguentou a violência porque não queria que o filho crescesse sem pai, como tinha acontecido consigo. Mas quando o bebé tinha quatro meses não aguentou mais e foi viver com a sogra.

Seis anos depois, a 24 de novembro de 2011, estava a dormir quando sentiu uma dor. Foi à casa de banho e a única coisa de que se lembra, antes de desmaiar, é de ver muito sangue. "Não sabia que estava grávida até àquela madrugada. Desmaiei e quando acordei no hospital estava algemada. Polícias e médicos diziam-me que era uma assassina, que tinha matado o meu filho", explicou.

No dia seguinte María ficou em prisão preventiva, onde passou cinco dias até ser presente a um juiz. "Com o que é que cortaste o cordão umbilical?", perguntou-lhe o magistrado. A jovem pediu que a examinassem para comprovar que não tinha feito nada para abortar, mas o seu pedido não foi ouvido.

No país, o aborto é ilegal desde 1998 sob qualquer circunstância. Até este ano, estava permitido em casos de violação, perigo para a mãe ou se a vida do feto não fosse viável. Mas com um endurecimento ao Código Penal, o aborto – voluntário ou involuntário – é considerado homicídio agravado, com penas que vão dos 30 anos 50 anos de prisão. Inclusivamente se o bebé morrer durante o parto.

"Na prisão não escondi porque estava ali e chamavam-me assassina e come crianças. Não nos davam água, só duas garrafas por dia para beber e tomarmos banho", contou. Nesta prisão encontravam-se pelo menos mais 16 reclusas que tinham sido condenadas por abortar.

María só viu o filho duas vezes durante os quatro anos e meio que esteve encarcerada. Depois de anos de luta, em que entrou em contacto com uma organização pela despenalização do aborto, conseguiu que a sua pena fosse revista. Em maio de 2016 saiu em liberdade.

Por medo de voltar à prisão, e convidada pela Suécia para um encontro, decidiu viajar, em outubro de 2016, para o país nórdico. Ali, foi-lhe concedido asilo. María é a primeira exilada pelo risco de ser presa por ter abortado.

"Muitos perguntam-me porque apoio o aborto. ‘Porque sou mulher e somos donas do nosso corpo’, respondo. Mas El Salvador é uma sociedade hipócrita. Discrimina-te por seres mulher", lamentou.