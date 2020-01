O casal chinês sobre quem surgiram suspeitas de coronavírus foi sujeito a testes médicos, que revelaram a ausência do vírus. Segundo o jornal italiano La Repubblica, os testes foram feitos no hospital. O casal viajava no cruzeiro Costa Smeralda, que estava atracado em Civitavecchia, Itália.





A bordo, estavam 6 mil passageiros que foram impedidos de desembarcar.O casal que fez surgir as suspeitas tinha chegado de Hong Kong vindo do aeroporto Malpensa, de Milão, a 25 de janeiro. Dirigiram-se a Savona, onde embarcaram no Costa Smeralda, da Costa Cruzeiros.A mulher sofria de tosse e febre alta.Esta manhã, deveriam ter desembarcado em Civitavecchia 1.140 pessoas. Porém, foram dadas ordens para que permanecessem a bordo.Cerca das 14h30 (13h30), o comandante do porto de Civitavecchia, Vincenzo Leone, declarou: "Recebemos a luz verde para o desembarque das 1.140 pessoas no Costa Smeralda que concluíram o cruzeiro", entre um total de 6 mil passageiros.Dez minutos mais tarde, relata o La Repubblica, surgiu Ernesto Tedesco, presidente da Câmara de Civitavecchia, que bloqueou o desembarque. "Mas são parvos? Quem deu a ordem para desembarcar? Levo-vos todos à polícia, se deixam descer algum fazem-no por vossa própria conta e risco", gritou.Agora, a situação dos passageiros com desembarque previsto para hoje será gerida: muitos perderam voos ou outros meios de transporte, e serão hospedados ou a bordo, ou em hotéis.