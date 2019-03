Uma câmara instalada no capacete permitiu a Brenton Tarrant, apontado como principal autor dos ataques terroristas desta sexta-feira na Nova Zelândia, transmitir em direto o massacre.

O atacante conduz o carro ao som de uma marcha militar e, numa sequência de imagens perturbadoras, acompanhado de armas de calibre de guerra no lugar do pendura. Ao para o carro junto à mesquita de Al Noor, em Christchurch, no vídeo aparece a legenda "Let's get this party started" (Vamos começar a festa).

Brenton avança para dentro da mesquita e dispara logo à entrada. Durante seis minutos, dispara contra todas as pessoas que encontra. Cá fora, continua a matar – dirigindo-se para a segunda mesquita, onde voltou a matar indiscriminadamente.