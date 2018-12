Em pleno Verão, a Austrália está a atravessar uma enorme onda de calor que parece não ter fim. Temperaturas no sul e oeste estão 10 a 14°C acima da média habitual.

A época natalícia na Austrália está a ser marcada por uma enorme onda de calor que está a atravessar o país. Para a manhã desta quinta-feira, os boletins meteorológicos marcaram uma temperatura máxima de 49°C na região ocidental – apenas menos de dois graus abaixo da maior temperatura alguma vez registada na Austrália, quando os termómetros marcaram 50,7°C no aeroporto de Oodnadatta em 1960.

Foi isso que aconteceu em Pannawonica, na região de Pliraba. E não é só nesta região. O calor extremo estende-se também pela restante região da Austrália Ocidental, com as temperaturas do sul australiano a ficarem entre os 10°C e os 14°C acima da média para esta altura do ano. Para efeitos de comparação, o centro de Sidney previa que os termómetros chegassem aos 29°C na mesma altura.

Esta quinta-feira, o Ministério da Saúde de Nova Gales do Sul (NSW Health) lançou avisos sobre a qualidade do ar nas zonas mais a sul da Austrália, uma vez que os níveis de ozono começaram a aumentar devido ao calor extremo que se sente na região.

O director executivo da agência do governo australiano, Jeremy McAnulty, alertou que o ozono exposto poderia causar irritação nos pulmões, pedindo precauções extra a pessoas com asma ou outro tipo de doenças respiratórias.

Foram também emitidos alertas para o risco de incêndio em grande parte do Oeste e Sul da Austrália. E, de acordo com os últimos boletins meteorológicos, não parece haver fim à vista para as altas temperaturas. Desta sexta-feira até à terça-feira da próxima semana, estão ainda previstas novas ondas de calor em quase todo o território continental australiano.