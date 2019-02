Fuerzas de seguridad de de #Venezuela lanzan gases lacrimógenos a diputados opositores y simpatizantes que caminan hacia puente fronterizo con #Colombia para buscar ayuda humanitaria: Testigo Reuters — Reuters Venezuela (@ReutersVzla) 23 de fevereiro de 2019

O primeiro camião com ajuda humanitária já entrou na Venezuela pela fronteira com o Brasil. Contudo, numa das pontes fronteiriças que separam Venezuela e Colômbia, a tensão aumenta.Vários camiões carregados de ajuda humanitária iniciaram a marcha na fronteira em Táchica, prestes a tentar entrar na Venezuela - mas são recebidos com hostilidade. De acordo com a Reuters, as tropas venezuelanas recorreram a gás lacrimogéneo e balas de borracha para impedir membros da oposição de receberem a ajuda humanitária.Também na fronteira com o Brasil está a entrar ajuda humanitária - e até já entrou o primeiro carregamento de ajuda humanitária, anunciou J uan Guaidó Venezuela.