Em 18 municípios do sul do estado de Guerrero foi accionado o alerta vermelho.

A tempestade tropical Carlota está localizada muito perto da costa do balneário mexicano de Acapulco, causando fortes chuvas no sul e centro do país, informou hoje o Serviço Nacional de Meteorologia (SMN).



"O centro da tempestade tropical Carlota continua muito perto da costa de Guerrero, causando rajadas de vento de 60 a 80 quilómetros por hora e ondas de um a três metros nas costas de Guerrero e Oaxaca", informou a agência, citada pela EFE.



Às 22:00, hora local, Carlota, que foi formada na sexta-feira no estado de Guerrero, no sul do México, estava localizada a 35 quilómetros a sul de Acapulco e a 100 quilómetros a sudeste de Técpan de Galeana.



O ciclone avança a nove quilómetros por hora em direcção ao noroeste.



As faixas de nuvens geram tempestades intensas com torrentes pontuais no centro e sul do país, especialmente nos estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Puebla e Morelos, informou o Serviço de Meteorologia.



A Protecção Civil de Guerrero disse hoje que, em 18 municípios do sul do estado foi accionado o alerta vermelho (perigo máximo) e anunciou que as medidas de prevenção foram reforçadas pelos três órgãos de governo.



Espera-se que o terceiro ciclone da actual temporada de furacões do Pacífico toque a Terra após as 07:00 locais no domingo, a norte do balneário mexicano de Acapulco.



No entanto, a previsão meteorológica indica que, depois de entrar em território mexicano, a tempestade tropical vai perder força gradualmente, até que permaneça como uma baixa pressão remanescente após algumas horas.



O fenómeno desenvolve ventos sustentados de 100 quilómetros por hora e rajadas de 120 quilómetros por hora, disse a agência, que estabeleceu uma zona de vigilância de Técpan de Galeana (Guerrero) a Punta Maldonado (Guerrero).



Nas costas de Guerrero e Oaxaca, são esperadas rajadas de vento de até 80 quilómetros por hora e ondas de um a três metros.



De acordo com a comunicação social local, até agora as fortes chuvas causadas pela tempestade Carlota deixaram alguns pequenos danos em infraestruturas no estado de Oaxaca, no sul do país.



Em Guerrero também houve danos na estrada e várias árvores caíram.