"Ansiosos por acreditar nas suas pretensões de estar do lado deles, muitos eleitores alienados também ignoraram, ou perdoaram, as visões misóginas e homofóbicas de Bolsonaro, a sua inclinação por soluções violentas". A frase faz parte de um artigo do antigo editor de assuntos internacionais do The Guardian, Simon Tisdall, numa análise à vitória do candidato da extrema-direita nas eleições do Brasil, este domingo.

A postura de Bolsonaro, agora que chegou ao Palácio do Planalto, é uma das maiores interrogações que surgem da eleição que abalou não só o Brasil como a política internacional. Muitos defensores do capitão defendem que o discurso violento era apenas retórica, os opositores acreditam que a democracia está em perigo e as minorias em risco. Mas o que se pode esperar de Bolsonaro presidente?

"Curiosamente, não temo o próprio Bolsonaro, que terá um congresso hostil e estará bastante limitado na sua capacidade de governar", garantiu o colunista da SÁBADO João Pereira Coutinho. Em declarações à revista, o politólogo admite que "o maior temor está na turba primitiva que o segue com devoção fanática e que pode ver na sua eleição um cheque em branco para perseguir, humilhar e até destruir os ‘demónios’ vermelhos". "Temos mais os ‘bolsominions’ do que o criador deles", confessou, referindo-se aos fiéis seguidores do agora presidente. O termo pejorativo foi criado pelos críticos de Bolsonaro.