Os doze jovens tailandeses e o treinador que estiveram presos dentro de uma caverna durante mais de duas semanas estão a dar hoje a sua primeira conferência de imprensa desde que foram resgatados. Aí, um dos rapazes contou aos jornalistas que pensou na mãe quando percebeu que estava encurralado na gruta. "Tinha medo que a minha mãe me ralhasse quando não conseguisse voltar para casa."Os "Javalis Selvagens" ficaram encurralados dentro da caverna de Tham Luang a 23 de Junho. Depois de uma operação de resgate que durou três dias, estavam todos fora da gruta a 10 de Julho.Na conferência de imprensa, o médico que os acompanhou afirmou que os jovens, com idades entre os 11 e os 16 anos, revelaram "um espírito forte". O director do hospital de Chiang Rai, onde estiveram hospitalizados até hoje, contou que os rapazes ganharam em média três quilos de peso cada um e que os resultados das análises ao sangue foram bons.Na noite passada, os jovens fizeram exercícios para potenciar a confiança.Dul, o único dos rapazes que fala inglês, recordou que ao ver os mergulhadores britânicos que encontraram o grupo, a 3 de Julho, lhes disse "olá". Afirmou que todos "estavam bem". Ficou surpreendido ao reparar que os mergulhadores não eram tailandeses e disse que na altura, o seu cérebro estava muito lento. Relatou que o grupo estava preso há dez dias.