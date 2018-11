Tailândia quer proibir artes marciais a crianças depois da morte de jovem

O ministro do Desporto tailandês está a preparar a reforma da lei que restringe menores de 12 anos de praticarem desportos como o boxe tailandês ou o muay thai.

A Tailândia quer proibir a prática da arte marcial mais popular naquele país a menores de 12 anos e obrigar ao uso de proteções até aos 15, depois da morte de um jovem de 13 anos no sábado.



De acordo com os 'media' locais, o ministro do Desporto está a preparar a reforma da lei que incide sobre o boxe tailandês, o muay thai.



"O ministério vai acelerar o processo para ser apresentado ao Governo o mais rápido possível", disse Weerasak Kowsurat, citado pelo jornal Bangkok Post.



Atualmente, a lei tailandesa não estabelece nenhuma idade mínima para a participação de crianças e jovens em lutas de boxe e apenas recomenda que os menores de 15 anos devem combater com proteções.



Anucha Thasako, de 13 anos, morreu de uma hemorragia cerebral durante uma luta no sábado, um evento de caridade dentro do templo de Samut Prakan, nos arredores de Banguecoque.



O menor foi atingido por um soco na terceira ronda e foi levado para o hospital, onde acabou por morrer.



De acordo com a imprensa local, Anucha treinava boxe tailandês desde os oito anos e já tinha participado em de cerca de 170 lutas.



O boxe tailandês é um dos desportos mais populares na Tailândia, praticado por milhares de crianças, a maioria delas oriundas de famílias pobres que lutam para obterem mais rendimentos.