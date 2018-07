Narongsak Osatanakorn, que chefia as operações de resgate, precisou que os jovens que estão no hospital desde domingo ainda não comeram o prato de frango e arroz por que ansiavam. "Eles não comeram isso mas podem comer papas de aveia diluídas", contou.



Agora, os socorristas precisarão de pelo menos 20 horas para se prepararem para a próxima operação, mas a hora do seu começo depende do tempo e do nível da água.

The head of the cave rescue mission says the health of the remaining five inside the cave is "still good".

As quatro crianças resgatadas esta segunda-feira da caverna de Tham Luang, na Tailândia, estão "bem" e no hospital. "Estamos tão felizes por ter salvo outras quatro crianças", afirmaram os responsáveis pelas buscas em conferência de imprensa."Peço mais três dias e toda a equipa dos Javalis Selvagens sairá", afirmou o comandante local das Forças Armadas tailandesas. Indicou ainda que o tempo de missão está a ficar cada vez mais pequeno: os socorristas conseguiram cortar duas horas à estimativa inicial relativa à viagem de ida e volta com cada rapaz.A primeira operação hoje começou às 11 da manhã e o primeiro rapaz saiu cerca das 16h30, hora local. Trata-se de uma viagem de cinco horas e meia. Os quatro rapazes retirados hoje da caverna estavam em melhores condições que os resgatados no domingo, contou Narongsak Osotthanakorn, coordenador das missões de resgate.Outro comandante referiu que a operação correu bem hoje, e que a próxima fase dependerá de "todas as condições". Mais de 100 pessoas, incluindo 18 mergulhadores internacionais, participaram na operação. "De novo, teremos que preparar o equipamento, o que vai demorar outras 20 horas. Não vos consigo dar uma hora exacta [para o início da próxima operação].Os responsáveis que deram hoje a conferência de imprensa não puderam precisar se as últimas cinco pessoa serão salvas amanhã: "Não posso dizer. Eu não estou à frente disto porque depende da equipa de mergulho. O plano deles está desenhado para salvar quatro pessoas." Contudo, o estado de saúde dos que estão dentro da caverna é "bom".