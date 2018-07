A informação é avançada por fonte oficial das operações. Os rapazes estarão bem de saúde e a caminho do hospital, cada um numa ambulância.

Duas das crianças presas numa gruta na Tailândia há 15 dias foram este domingo resgatadas. A informação é avançada pela agência Reuters, que cita fonte oficial das operações.



"Duas crianças estão fora. Estão actualmente no campo médico perto da gruta", disse Tossathep Boonthong, chefe do departamento de saúde da província de Chiang Rai e membro da equipa de resgate. "Estamos a avaliá-los fisicamente. Ainda não foram levados para o hospital", afirmou o responsável.



Segundo a mesma fonte, os rapazes estarão bem de saúde e a caminho do hospital, cada um numa ambulância.



Duas

Ambulance just left with sirens pic.twitter.com/KUJi7nBUaE — Helier Cheung (@HelierCheung) 8 de julho de 2018







O jornal local KhaoSod avançava que dois rapazes teriam sido resgatados da gruta com sucesso, às 17h40 locais (11h40 em Lisboa) e às 17h50 (11h50 em Lisboa).