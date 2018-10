Para Steve Bannon, Jair Bolsonaro, eleito no domingo presidente do Brasil, representa o "capitalismo esclarecido" e é um bastião do populismo nacionalista num país em recessão económica e ainda a recuperar de períodos de corrupção e do caso Lava Jato.

O ex-assessor de Donald Trump, que tinha declarado o seu apoio a Bolsonaro, acredita que o político brasileiro trata-se de um "líder que só aparece a cada duas gerações e pode recuperar o país, claramente um populista e nacionalista", inserido numa conjuntura geográfica onde a Venezuela vive uma crise económica que acabará em "anarquia ou guerra civil" e a Argentina vive sob as ordens do FMI "nos próximos três a cinco anos". "É uma tragédia o que está a acontecer na América do Sul e foi nesse clima que Bolsonaro cresceu e mostrou-se à altura do desafio", argumentou Bannon, recordando que há "18, 19 anos estávamos no início do que seria o século latino-americano."

"O que aconteceu com o Brasil? O problema é a classe política permanente, que é corrupta e incompetente, e só quer ganhar dinheiro", acusou o líder do The Movement, sugerindo que isto leva ao surgimento de políticos como Bolsonaro que lideram "revoltas" e querem "tornar os seus países grandiosos de novo". "Bolsonaro quer levar o Brasil de volta ao seu posto de liderança", disse Bannon numa entrevista com a Folha de S. Paulo.