O Sri Lanka já identificou oito dos nove possíveis responsáveis pelos ataques bombistas no domingo de Páscoa, que causaram a morte de 359 pessoas e mais de 500 feridos. As autoridades do país descobriram ainda que os nove atacantes, um deles uma mulher, eram pertencentes à classe média e alta, e que eram "educados".

Um dos homens terá vivido e estudado no Reino Unido e na Austrália (onde tirou um curso superior), confirmou o vice-ministro da Defesa do Sri Lanka, citado pelo The Guardian. "Acreditamos que um dos bombistas suicidas estudou no Reino Unido e, mais tarde, fez uma pós-graduação na Austrália antes de voltar e se estabelecer no Sri Lanka", revelou Ruwan Wijewardene. "Este grupo de bombistas suicidas, a maior parte deles são instruídos e vêm da classe média e média-alta, por isso são independentes e as famílias têm estabilidade financeira. Isto é um fator de preocupação", acrescentou o político numa conferência de imprensa realizada esta quarta-feira de manhã.