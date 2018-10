A um dia das eleições no Brasil, a última sondagem do Datafolha coloca a intenção de voto no candidato da extrema-direita Jair Bolsonaro nos 35%. Se se retirar os votos brancos e nulos, sobe para 39%.

As eleições estão marcadas para domingo, dia 7 de Outubro, mas a sondagem do Instituto Datafolha já aponta para um possível vencedor da primeira volta das eleições presidenciais brasileiras: Jair Bolsonaro, com intenção de voto de 35%. Segundo a mesma fonte, se se retirar os votos nulos e brancos, a percentagem sobe para 39%, colocando o candidato da extrema-direita à frente nas eleições.

Desta forma, Bolsonaro só precisará de conquistar mais 11% dos votos na segunda volta das eleições para ser eleito como Presidente do Brasil.

Segundo os dados revelados no dia 2 de Outubro, Fernando Haddad, o candidato trabalhista, tem 22% de intenção de voto, valor que sobe para 25% quando são retirados os votos nulos e brancos.

Ciro Gomes do PDT aparece em terceiro lugar com 13%, seguido de Geraldo Alckmin (PSBD) com 9%. Marina Silva (REDE), no quinto lugar, conquistou apenas 4% de intenção de voto, uma descida drástica dos 19,33% de 2010 e dos 21,32% de 2014.

Já que nenhum candidato atingiu uma intenção de voto acima dos 50%, deverá haver uma segunda volta das eleições, marcada para o dia 28 de Outubro. Numa simulação sobre a segunda volta presidencial, Bolsonaro e Haddad aparecem com 43% e 44% das intenções de voto, respectivamente. Restam 10% de eleitores que devem votar em branco.

Contudo, estes dois candidatos são também os dois que apresentam uma maior taxa de rejeição entre os eleitores brasileiros, o que pode influenciar os votos brancos e nulos: 45% dos entrevistados pelo Datafolha garantiram que não iriam votar no Bolsonaro. 40% disseram o mesmo sobre Haddad.

A sondagem do Instituto Datafolha foi realizada entre 3 e 5 de Outubro em 389 cidades do Brasil, contando com 10.930 participantes. A mesma prevê uma margem de erro de 2%.

Cerca de 147 milhões de cidadãos brasileiros irão votar na primeira volta das eleições presidenciais no domingo.