Sobe para oito o número de mortos provocados pelo vulcão Whakaari

vulcão Whakaari morreram, esta quarta-feira, elevando para oito o número de vítimas mortais provocadas pela catástrofe natural. Segundo a informação veiculada por agências internacionais, as duas pessoas estavam a ser tratadas em hospitais locais. A erupção aconteceu na segunda-feira e terá causado pelo menos 14 mortos, havendo pelo menos oito turistas desaparecidos.

Estão hospitalizadas cerca de 30 pessoas, a maioria com queimaduras graves em mais de 30% do corpo e com lesões por inalação de gás e cinzas. Os médicos já assumiram que a gravidade das queimaduras pode provocar mais mortos.



Cerca de 50 pessoas visitavam a White Island, no norte da Nova Zelândia, quando o vulcão entrou em erupção repentinamente. Das 47 pessoas da ilha no momento da erupção, com idades entre 13 e 72 anos, 24 eram da Austrália, nove dos Estados Unidos, cinco da Nova Zelândia, quatro da Alemanha, dois da China, dois do Reino Unido e um da Malásia.



Com Lusa