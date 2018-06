erupção do vulcão do Fogo, na Guatemala, já fez 62 vítimas mortais, avançaram as autoridades. O anterior balanço apontava para 30 mortos. Esta segunda-feira as equipas de socorro estão a localizar corpos carbonizados em aldeias próximas do vulcão.

Os cadáveres estão a ser descobertos debaixo de toneladas de cinza no departamento de Escuintla, no centro-sul do país, um dos mais afectados pela erupção.





A erupção do vulcão começou no domingo e durou 16 horas.