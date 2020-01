O anel que pertenceu a Qassem Soleimani, o comandante iraniano morto pelos Estados Unidos, foi o que permitiu a identificação dos restos mortais.

Além do comandante da força de elite Quds, considerado a segunda pessoa mais poderosa do Irão, também morreu Abu Mahdi al-Muhandis, comandante de uma milícia no Iraque.

Soleimani morreu à chegada ao aeroporto de Bagdade, vindo da Síria ou do Líbano. Foi morto com um ataque de pelo menos dois mísseis disparados por um drone MQ9 Reaper dos EUA. No momento do impacto, os carros passaram por uma zona de carga através de uma estrada que os levaria para fora do aeroporto.

Ao todo, morreram oito pessoas. Ao The New York Times, um oficial dos EUA afirmou que a operação estava pronta desde quinta-feira, e que foi possível devido a dados altamente secretos vindos de informadores, intercepções eletrónicas, reconhecimento por via aérea e outros tipos de vigilância.



Esta quinta-feira, o aeroporto de Bagdade foi alvo de um ataque com três rockets que não causou ferimentos.

Qassem Soleimani foi substituído pelo seu número dois, o brigadeiro general Esmail Ghaani. A escolha foi feita pelo supremo líder do Irão, o aiatola Ali Khamenei.

Segundo Khamenei, o programa da força Quds, caracterizada como a unidade militar que é responsável pela influência do Irão em todo o Médio Oriente, "não mudará nada desde o seu predecessor".

Ghaani é o vice-comandante da Quds desde 1997, quando Soleimani a começou a comandar.

Em 2017, Ghaani escreveu no Twitter que as ameaças de Donald Trump "contra o Irão vão magoar a América… Enterrámos muitos… como Trump e sabemos como lutar contra a América".