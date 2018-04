O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, afirmou esta semana que o envenenamento do ex-espião Serguei Skripal tem interesse para o Reino Unido porque permite desviar a atenção da opinião pública britânica sobre o

Os cientistas britânicos encarregues de analisar o Novichok, veneno usado para envenenar Sergei Skripal, não conseguiram comprovar que o veneno tinha origem russa, avança a AFP.Envenenamento de espião russo e da filha originou umna crise diplomática que resultou na expulsão de diplomatas russos de mais de uma dezena de países. A 14 deste mês, o Reino Unido anunciou a expulsão de 23 diplomatas russos, uma manobra diplomática que foi seguida nos últimos dias por muitos países ocidentais, pela Ucrânia e pela NATO, o que afectou mais de 150 membros de representações diplomáticas da Rússia em dezenas de países.Na União Europeia, foram 18 os países que seguiram os procedimentos de Londres, ordenando a expulsão de mais de 30 diplomatas russos, além dos 23 que foram inicialmente mandados sair do Reino Unido.Nos Estados Unidos, 60 diplomatas e funcionários russos terão de abandonar o país, anunciou a Casa Branca, dando corpo à "maior expulsão" de agentes de informação russos na história do país, segundo um alto funcionário do Governo de Donald Trump citado pela AFP.No passado dia 13 de Março, a primeira-ministra britânica, Theresa May, disse ao parlamento britânico que o agente nervoso utilizado no envenamento tratava-se de Novichok, criado precisamente pelos soviéticos nos anos 70.BrexitLavrov, a Rússia não tinha nenhuma razão, nas vésperas das presidenciais de 18 de Março e a poucos meses do Mundial de futebol, de envenenar o ex-espião, que foi condenado na Rússia por traição, mas integrou em 2010 uma troca de prisioneiros.

O agente nervoso tem uma composição química ligeiramente diferente dos agentes mais comuns, entre eles o gás sarin e VX, mas é dez vezes mais mortífero.



O gás provoca um enfraquecimento do batimento cardíaco e a restrição progressiva das vias respiratórias, provocando a morte por asfixia. Não tem cura, garante um dos seus criadores, o cientista russo Vil Mirzayanov, radicado nos Estados Unidos da América.

Sergei Skripal, de 66 anos, e a filha Yulia, de 33 anos, foram encontrados inanimados num banco de jardim em Salisbury e continuam internados no hospital da mesma cidade de Inglaterra.



"Apenas dois doentes permanecem no hospital. Nós estamos satisfeitos de puder informar-vos que Yulia Skripal está a recuperar rapidamente e não se encontra mais em estado crítico. A condição dela agora é estável", disse em comunicado o Hospital de Salisbury no final de Março. Desde então não houve mais actualizações.



Quem é Sergei Skripal



O ex-espião russo era coronel no serviço de informações das forças armadas russas, quando em 2004 foi detido pelo serviço de segurança federal russo (FSB) acusado de ter traído o país e revelado o nome de espiões russos aos serviços de informações britânicos.