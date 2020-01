Sismo de 7,7 de magnitude entre Cuba e a Jamaica com alerta de tsunami

Um sismo de 7,7 de magnitude na escala de Richter foi hoje sentido entre o sul de Cuba e o noroeste da Jamaica e as autoridades alertaram para o risco de tsunami em algumas áreas, informou o Serviço Geológico dos EUA.

De acordo com o Serviço Geológico norte-americano, citado pela Associated Press, o epicentro do sismo foi registado a 139 quilómetros a noroeste de Montego Bay, na Jamaica, e a 140 quilómetros a sudoeste de Niquero, em Cuba.

O epicentro foi a uma profundidade de dez quilómetros e há um alerta de tsunami para algumas zonas costeiras da região, como Cuba, Jamaica e Ihas Caimão.

#Update: First video footage being reported of the #earthquake on the island of #jamaica. pic.twitter.com/MaoWiMTMLy