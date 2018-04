Equipa da Organização para a Proibição de Armas Químicas partiu este sábado de Damasco, anunciou a Rússia.

Os especialistas da Organização para a Proibição de Armas Químicas estão finalmente a caminho da cidade de Douma, depois de vários dias de espera para terem autorização para se deslocarem para a cidade onde se suspeita que tenha havido um ataque químico perpetrado pelo governo do presidente, Bashar al-Assad.



A informação, citada pela BBC, foi avançada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, que tem defendido o chefe de estado sírio das acusações do Ocidente.



Os Estados Unidos, a França e o Reino Unido realizaram a 14 de Abril uma série de ataques com mísseis contra alvos associados à produção de armamento químico na Síria, em resposta a um alegado ataque com armas químicas na cidade de Douma, Ghouta Oriental, por parte do governo de Bashar al-Assad. O alegado ataque químico de 7 de Abril fez pelo menos 40 mortos e 500 feridos.



A ofensiva consistiu em três ataques, com uma centena de mísseis, contra instalações utilizadas para produzir e armazenar armas químicas, informou o Pentágono. O presidente dos EUA justificou o ataque como uma resposta à "acção monstruosa" realizada pelo regime de Damasco contra a oposição e prometeu que a operação irá durar "o tempo que for necessário".