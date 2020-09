Reconhecendo que o sexo "é uma fonte de saúde, prazer e bem-estar emocional", a Agência de Saúde Pública da Catalunha publicou um manual com cuidados que os casais devem ter nos momentos íntimos.No guia de perguntas e respostas fica o esclarecimento em relação aos locais mais apropriados para as relações sexuais. "Há menos risco se as relações se mantiverem em espaços grandes, abertos e bem ventilados", refere o documento.Além das questões sobre os espaços mais adequados, os especialistas da entidade de saúde lembram também que o risco de contágio é mais baixo se o casal viver na mesma casa. A entidade - um consórcio entre o governo regional da Catalunha e a autarquia de Barcelona - aconselha, por isso, "a reduzir ao mínimo" as relações sexuais com pessoas que não vivem na mesma casa.Para que tudo corra bem, é ainda aconselhado que o casal tome banho, ou pelo menos "lavar bem as mãos". Caso se usem acessórios e brinquedos sexuais, estes devem também estar desinfetados.Melhor do que todas estas regras a observador quando se está com outra pessoa é preferir sexo a solo, indica o mesmo documento. Admitindo mesmo que "as práticas sexuais em que não há contacto com outras pessoas" como as mais seguras. O conselho: "Opte por masturbação, ver vídeos eróticos, sexting ou sexo virtual."