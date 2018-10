Pelo menos sete pessoas morreram e cinco ficaram feridas na sequência de um ataque suicida perto da maior prisão do Afeganistão, em Cabul, informaram as autoridades do país.

Segundo o porta-voz da polícia Basir Mujahid, um bombista suicida causou uma explosão num autocarro que transportava funcionários da prisão de Pul-e-Charkhi, na zona leste da capital. O homem seguia a pé, de acordo com o porta-voz do Ministério do Interior, Najib Danish.

O ataque não foi imediatamente reivindicado, embora a maioria dos ataques suicidas nos últimos meses tenha sido reivindicada pelo auto-proclamado Estado Islâmico.