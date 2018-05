Segundo a agência espanhola EFE, as forças israelitas, que haviam alertado a população para não se aproximarem da linha divisória, dispararam gás lacrimogéneo contra os manifestantes para impedir que eles se aproximassem do portão de segurança. O Exército israelita espera que dezenas de milhares de palestinianos participem nos protestos contra a transferência da embaixada dos Estados Unidos de Telavive para Jerusalém. Israel tinha advertido os residentes de Gaza para não se aproximarem da fronteira durante o protesto contra o bloqueio israelita. Em panfletos lançados por caças, o exército israelita avisa que "atuará contra qualquer tentativa de danificar a vedação de segurança ou atacar soldados ou civis israelitas". O Hamas indicou esperar dezenas de milhares de manifestantes, também em protesto contra a mudança da embaixada norte-americana. Na terça-feira, os palestinianos assinalam o ‘Nakba’ (desastre, em árabe), que designa o êxodo palestiniano em 1948, quando pelo menos 711 mil árabes palestinianos, segundo dados da ONU, fugiram ou foram expulsos das suas casas, antes e após a fundação do Estado israelita.



Desde o início de Março já morreram mais de 65 pessoas na Faixa de Gaza.

As forças israelitas terão disparado e matado 25 palestinos durante os protestos desta segunda-feira, na Faixa de Gaza, informou o ministro da Saúde da Palestina. Registam ainda a existência de 500 manifestantes feridos e pelos menos 35 deles foram alvejados. Os números têm vindo a aumentar ao longo da manhã.Protestos aconteceram horas antes da transferência da embaixada dos EUA para Jerusalém e dia em que se celebram 70 anos desde a fundação do estado de Israel. Relatos locais dizem que os altifalantes palestinianos incitaram os cidadãos a juntarem-se "à grande marcha de regresso", enquanto uma cortina de fumo negro subia, vindo dos pneus queimados no solo."Hoje é o dia em que vamos atravessar a cerca e dizer a Israel e ao mundo que não vamos aceitar a ocupação para sempre", disse um manifestante.Milhares de palestinianos reuniram-se em vários pontos da fronteira e pequenos grupos tentaram aproximar-se das barreiras de segurança que estão fortemente vigiadas pelo exército. Um jornalista da agência France Presse disse que estes pequenos grupos tentaram atacar a cerca de segurança e atiraram pedras aos soldados.