Sete crianças morrem em incêndio na Cidade do México

Sete crianças morreram esta sexta-feira na sequência de um incêndio de uma casa num bairro pobre da Cidade do México, anunciaram as autoridades.

As autoridades informaram que cinco crianças tinham menos de 10 anos, incluindo duas crianças de apenas dois anos de idade. As restantes duas vítimas tinham 13 e 14 anos.

De acordo com Ministério Público, o incêndio começou antes do amanhecer numa residência de madeira no bairro de Iztapalapa.