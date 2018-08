Segundo um estudo da YouGov, cada vez menos pessoas descarregam música ilegalmente no Reino Unido. Os inquiridos dizem que as plataformas de streaming são uma melhor solução.

Apenas 10% dos inquiridos admitiu ainda fazer downloads ilegais de música, o que representa uma redução de 8% em relação aos números de 2013. Em adição, 22% dos inquiridos que diz fazer downloads ilegais espera que daqui a cinco anos já não precise de o fazer.

"Agora é mais fácil ouvir música em streaming do que pirateá-la", afirmou um dos inquiridos, citado pela BBC. Outro disse: "O Spotify tem tudo, desde os novos lançamentos até às músicas mais antigas. Preencheu um vazio, já não há necessidade de usar uma fonte não oficial". Inclusive, 44% dos questionados alega que só faz downloads ilegais quando não consegue aceder a uma música em mais lado nenhum.

Estas notícias encorajam a indústria musical que está novamente a crescer. Justin Marshall, director da YouGov afirmou: "Os downloads ainda representam um grande desafio para a indústria, mas parece haver alguma luz ao fundo do túnel. Se o streaming é ou não a solução, ainda não sabemos, mas são sinais encorajadores".

Do total de 4009 inquiridos, 36% confessou que está a ficar mais difícil de encontrar fontes ilegais para transferir música. Mesmo assim, as editoras discográficas continuam preocupadas com o aumento do "roubo de streaming". Estas aplicações permitem os utilizadores guardarem a música que ouvem no Youtube ou no Spotify no seu telemóvel ou computador. Este "roubo" impede que os artistas recebam receita de futuros streams.