Explosão em Bristol, Reino Unido, faz várias vítimas

Bombeiros e ambulâncias foram enviadas hoje para o porto junto da cidade de Bristol, no sul de Inglaterra, devido a uma "grande explosão" numa estação de tratamento de águas, comunicaram os serviços de emergência. Segundo a Reuters, registam-se várias vítimas.

O Serviço de Bombeiros e Resgate da Avon disse que recebeu um alerta de uma explosão em Avonmouth e que deslocou elementos para o local, reforçados por policias dos serviços de Avon e Somerset. Acredita-se que a explosão tenha ocorrido num tanque químico na ETAR Wessex Water.





O Serviço de Ambulâncias do Sudoeste confirmou que este era um "incidente grave" e que enviou veículos, mas não revelou que existem vítimas da explosão.



"Podemos confirmar que existem várias vítimas no local", indicou uma porta-voz dos serviços de Bombeiros e Resgate de Avon, acrescentando que os ferimentos eram graves. "Ainda está a decorrer."

O Centro de Reciclagem de Avonmouth disse, entretanto, que teve de encerrar "um local próximo" do porto.



A polícia vai investigar o incidente. "Os agentes permanecem no local e é provável que fiquem durante algum tempo enquanto trabalhamos com outras agências para lidar com este incidente grave", explicou o inspetor-chefe Mark Runacres.