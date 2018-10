Desde há nove meses que o acesso à Internet está restringido na Venezuela, com provedores públicos e estatais a censurar selectivamente portais, impedindo a consulta de conteúdos jornalísticos, segundo o Instituto de Imprensa e Sociedade (IPYS).

"Falhas na Internet e episódios de desconexão em vários Estados do país, ataques a servidores de portais, detenções arbitrárias e ameaças de acções legais por expressar-se através das redes sociais e outras plataformas digitais, foram alguns dos constrangimentos que condicionaram os direitos digitais na Venezuela, durante os primeiros nove meses de 2018", segundo um relatório do IPYS (na sigla em castelhano).

O documento, que faz um balanço da situação no país, explica que desde Janeiro os eventos mais importantes foram os casos de restrições no acesso aos portais informativos a portais como Cactus 24, La Patilla e o diário El Nacional, com uma metodologia que bloqueia o protocolo HTTP, reflectido nos dados de monitorização da liberdade de expressão realizados pelo IPYS.