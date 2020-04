Sérgio Moro vai demitir-se do governo de Bolsonaro

Na quinta-feira, Moro pediu a demissão do Governo de Jair Bolsonaro, decisão, segundo os meios de comunicação locais, que o presidente brasileira terá tentado reverter.



O ministro da Justiça do Brasil, Sérgio Moro, decidiu demitir-se esta sexta-feira do governo de Jair Bolsonaro, avançam os meios de comunicação locais. Em causa está a exoneração do chefe da Polícia Federal do país, Maurício Leite Valeixo. Segundo o Folha de São Paulo , Moro anunciou a sua saída do governo a pessoas próximas.A Reuters também avança que Moro confirmará a sua demissão num discurso proferido a partir das 15 horas (em Portugal continental).emitiu este sexta-feira o chefe da Polícia Federal do país, Maurício Leite Valeixo. O chefe de estado brasileiro já tinha anunciado esta intenção.

A exoneração de Valeixo foi publicada esta sexta-feira no Diário Oficial da União (DOU) e, segundo fontes próximas de Moro citadas pela imprensa brasileira, aumentou a tensão entre Jair Bolsonaro e o ministro.

Com mais de 20 anos de experiência na corporação, Valeixo atuou nas investigações da Lava Jato, a maior operação anti corrupção da história do Brasil e que foi liderada por Moro.

Moro ficou conhecido internacionalmente por liderar a Operação Lava Jato e por condenar o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção. Ele deixou a magistratura para se juntar ao Governo de Bolsonaro, mas vem sofrendo desgastes consecutivos por divergências com o Presidente brasileiro.

A exoneração de Valeixo, de quem Moro é amigo pessoal, já havia sido mencionada por Bolsonaro em agosto do ano passado, mas acabou por ser adiada por interferência de alguns ministros, incluindo o titular da pasta da Justiça, que à época considerou que a demissão de seu braço direito poderia dar impressão de que o Governo não estava combatendo à corrupção no país.



