Senado dos EUA pode aprovar Amy Coney Barrett para o Supremo na segunda-feira

A nomeação da juíza Amy Coney Barrett para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América está cada vez mais perto. Este domingo, o Senado controlado por uma maioria republicana votou para encurtar o debate sobre a nomeada e a votação final para a sua nomeação acontecerá já na noite de segunda-feira.

Com 51 votos a favor e 48 contra, apenas duas senadora republicanas se mostraram contra continuar o debate sobre a nomeação de Amy Coney Barrett para o Supremo norte-americano: Susan Collins do estado do Maine, votou contra, enquanto Lisa Murkowski, do Alasca, opôs-se à continuação do debate mas pretende confirmar Barrett esta semana.

"Não tenho dúvidas sobre a sua capacidade para realizar este trabalho", indicou Murkowski no sábado.

Esta é a primeira vez que o Senado confirma um nomeado para o Supremo Tribunal dos EUA perto das eleições presidenciais no país, marcadas para o próximo dia 3 de novembro. Mais de 58 milhões de pessoas já votaram antecipadamente.

O Partido Republicano conta com uma maioria de 53 para 47 democratas no Senado, o que deverá ser suficiente para garantir a nomeação de Amy Coney Barrett, que substitui a falecida Ruth Bader Ginsburg.

Se esta nomeação se confirmar, conservadores ficarão com uma maioria de 6 para 3 juízes liberais no Supremo Tribunal dos EUA, que poderá continuar por muitos anos.