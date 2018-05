O Comité de Inteligência do senado norte-americano concluiu, esta quarta-feira, que a Rússia ajudou Donald Trump a vencer as eleições presidenciais nos EUA em 2016.Os senadores republicanos aprovaram a conclusão - estão em maioria no Senado -, contradizendo os colegas de partido do Congresso, que em Março tinha aprovado a conclusão contrária. Uma posição que está a deixar públicas fissuras dentro do partido e que lançou a discussão sobre qual dos órgãos teve acesso a fontes mais fortes."Os nossos representantes concluíram que os serviços de informações apresentaram informação fidedigna e correcta. O esforço da Rússia [para interferir no acto eleitoral] foi extenso, sofisticado e ordenado pelo próprio presidente Putin, com o propósito de ajudar Donald Trump e prejudicar Hillary Clinton"", disse o senador Mark Warner numa comunicação conjunta com Richard Burr, divulgada esta quarta-feira.Estas revelações podem vir a prejudicar os republicanos nas eleições intercalares de Novembro.