Partido Conservador britânico era considerado o braço direito de Theresa May nas negociações do Reino Unido para a saída da União Europeia e demonstrou-se contra os termos do acordo proposto. Numa carta publicada no Twitter, Raab refere que "não conseguia, em boa consciência, apoiar os termos propostos no acordo".



Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz