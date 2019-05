O parto ocorreu prematuramente porque a mãe da bebé foi diagnosticada com pré-eclâmpsia - uma complicação da gravidez potencialmente grave, caracterizada por aumentar a pressão (hipertensão arterial).



Depois de estar internada cerca de cinco meses nos Cuidados Intensivos, a criança teve alta médica na quarta-feira - dia em que já pesava 2,26 quilos e media 40 centímetros, encontrando-se bem de saúde.O parto ocorreu prematuramente porque a mãe da bebé foi diagnosticada com pré-eclâmpsia - uma complicação da gravidez potencialmente grave, caracterizada por aumentar a pressão (hipertensão arterial).Segundo um comunicado da unidade hospitalar, o peso de Saybie ao nascer equivalia ao de "uma maçã grande". A bebé nasceu com menos 7 gramas do que o bebé alemão que, até então, era o mais pequeno do Mundo a sobreviver.

Saybie nasceu com 244 gramas e poderá ser a bebé mais pequena do Mundo a sobreviver, segundo o registo da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos da América.A bebé nasceu em dezembro do ano passado, com apenas 23 semanas e três dias , através de uma cesariana de emergência, no Sharp Mary Birch Hospital for Women & Newborns - a maior maternidade da Califórnia, situada em San Diego, EUA.