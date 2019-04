Secretário de Estado das Comunidades disse que havia "dois nomes que, aparentemente, levam a concluir que se tratarão de cidadãos portugueses", a bordo do navio que naufragou perto de Príncipe.

O secretário de Estado das Comunidades afirmou esta sexta-feira de manhã que ainda não foi possível confirmar a existência de cidadãos portugueses a bordo do navio que naufragou perto da ilha do Príncipe, apesar de estar a acompanhar a situação.



Em declarações à agência Lusa, José Luís Carneiro explicou que na lista de passageiros "há dois nomes que, aparentemente, levam a concluir que se tratará de cidadãos portugueses".



"Todavia, não é possível confirmá-lo porque não temos registo desses nomes nos nossos serviços consulares. Contudo, é sempre de admitir que pudessem estar em viagens de turismo. Mas ainda não foi possível determinar a nacionalidade desses dois passageiros que têm nomes portugueses", disse.



De acordo com o secretário de Estado das Comunidades, em circunstâncias como estas há três formas de atuar para se chegar a uma identificação: confirmação através do registo consular, através de informações das autoridades locais e pelos contactos de familiares.



"Ora, neste caso, estas três fontes de informação não se verificam, ou seja, por um lado não temos registo destes cidadãos na secção consular da embaixada e as autoridades ainda não conseguiram confirmar a identidade dos desaparecidos e, por outro lado, também não temos contactos familiares a solicitarem informações sobre estes dois nomes", destacou.



Por isso, José Luís Carneiro salientou a importância de todas as pessoas que vão viajar estarem inscritas nos postos consulares e na aplicação registo do viajante.



O secretário de Estado lembrou que ainda há pessoas desaparecidas e ainda estão a decorrer as operações de busca e salvamento, que têm contado com o apoio de militares portugueses e da marinha portuguesa em articulação com o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e também do Ministro da Defesa de São Tomé.



"Continuamos a cooperar com as autoridades são-tomenses, quer pelo gabinete de emergência consular da direção-geral das comunidades portuguesas, da embaixada portuguesa e por responsáveis da estrutura consular em articulação com os serviços são-tomenses", disse.



José Luís Carneiro lamentou a "perda de vidas em circunstâncias trágicas" e transmitiu a solidariedade de Portugal com as autoridades de São Tomé.



O navio "Amfitriti", que fazia a ligação entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe, uma viagem que dura entre seis e oito horas, zarpou do porto de São Tomé na noite de quarta-feira com destino à cidade de Santo António e naufragou já perto da ilha do Príncipe, na madrugada de quinta-feira.



A bordo viajavam 64 passageiros e oito tripulantes e o navio transportava 212 toneladas de carga.



Segundo as autoridades locais, o acidente causou sete mortos -- quatro crianças e três adultos -- e 10 desaparecidos. Cinquenta e cinco pessoas foram resgatadas com vida, três das quais foram transportadas para a ilha de São Tomé por apresentarem ferimentos graves.



O presidente do governo regional do Príncipe, José Cassandra, afirmou haver registos de três passageiros estrangeiros -- duas portuguesas e um francês -, mas essa informação ainda não foi confirmada.



O primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus, anunciou a abertura imediata de um inquérito para "se apurarem as causas deste trágico acidente e assacar as eventuais responsabilidades".



O navio da Marinha portuguesa "Zaire", que se encontra em missão no país, com uma guarnição constituída por militares portugueses e são-tomenses, navegou de imediato para o local do naufrágio.



Retomadas buscas de 10 pessoas desaparecidas no naufrágio

As buscas para encontrar os dez desaparecidos na sequência do naufrágio do barco Amfitriti, ocorrido na quinta-feira em São Tomé e Príncipe, foram esta sexta-feira retomadas, disse à Lusa fonte do governo regional.



"As buscas reiniciaram-se logo muito cedo, nas primeiras horas de sexta, mas, no entanto, o navio da marinha portuguesa NRP Zaire permaneceu no local desde ontem", disse Teobaldo Cabral, assessor de comunicação do gabinete do presidente do governo regional do Príncipe.



Segundo a mesma fonte, as sete vítimas mortais do naufrágio foram esta sexta-feira a enterrar no cemitério da cidade de Santo António, na Região Autónoma do Príncipe.



O governo da região decretou três dias de luto, suspendeu todas as atividades, culturais, desportivas e recreativas que estavam previstas no quadro da celebração do 24.º aniversário da autonomia regional, que se assinala a 29 deste mês.



