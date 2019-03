O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, garantiu, esta quarta-feira, que até ao momento não há registo de qualquer português entre as vítimas mortais e os feridos provocados pela passagem do ciclone Idai na cidade da Beira, em Moçambique. A declaração surgiu para acalmar a comunicada lusa, depois de ter sido confirmado que existem 30 portugueses por localizar. Uma situação, recordou, que tem que se inserir num quadro de grandes dificuldades de comunicação.

"Continuamos sem qualquer registo de qualquer cidadão ou cidadã portugueses entre as vítimas mortais e feridos. Naturalmente, ainda há pedidos de localização de pessoas. O facto de existirem 30 pedidos de localização não quer dizer outra coisa que não que ainda não foi possível estabelecer ligação com esses concidadãos", disse aos jornalistas, revelando que ordenou ainda a suspensão do pagamento de quaisquer atos consulares num prazo de 90 dias.

A informação dos portugueses por localizar foi avançada, ao final da tarde, pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro. "Há ainda portugueses que não estão localizados: temos na embaixada 30 pedidos de localização", explicou o governante, em declarações citadas pela Lusa, poucas horas depois de ter chegado a Maputo, de onde seguirá num voo doméstico para a cidade da Beira.



Após um encontro com a embaixadora de Portugal em Maputo, Maria Amélia Paiva, o governante revelou ainda que há 100 contactos (com portugueses e não só) feitos pela comunidade portuguesa da cidade da Beira, junto dos quais José Luís Carneiro vai tentar descobrir quem está por encontrar. É a "tranquilidade das famílias" que está em causa, sublinhou.





O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas vai reunir-se a partir de quinta-feira com a comunidade portuguesa na Beira para avaliar a mobilização de recursos do Estado português para os auxiliar. Entre os principais problemas está "a destruição de habitações e empresas", concluiu. Mais tarde, nas declarações em Portugal, Augusto Santos Silva confirmou que existem dezenas de portugueses que perderam os seus bens e habitações e que se encontram a viver "em condições provisórias ou precárias".

O chefe da diplomacia portuguesa anunciou ainda que seguirá, ainda esta quarta-feira, um avião C130 com uma equipa de reação rápida das Forças Armadas para ajudar nas operações de busca e salvamento. A equipa inclui 35 militares das Forças Armadas e uma equipa cinotécnica da GNR, num dispositivo coordenado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Os elementos, explicou Santos Silva, são compostos por "fuzileiros com botes próprios" e "uma equipa médica do Exército", especializada em "ajuda médica de emergência".



A passagem do ciclone Idai em Moçambique, Maláui e Zimbabué já provocou mais de 300 mortos, segundo balanços provisórios divulgados pelos respetivos governos. Em Moçambique, o Presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou na terça-feira que mais de 200 pessoas morreram e 350 mil "estão em situação de risco", tendo decretado o estado de emergência nacional. O país vai ainda cumprir três dias de luto nacional, até sexta-feira.



Na Beira, as equipas de resgate e salvamento procuram socorrer as centenas de pessoas que ficaram presas nas inundações causadas pelo ciclone – uma verdadeira corrida contra o tempo que procura ajudar todos os que estão ainda pendurados em árvores e telhados, enquanto a chuva forte continua a cair. Na terça-feira, com a ajuda da força aérea da África do Sul, foi possível salvar 167 pessoas, segundo a Reuters.

As ajudas ao país desmultiplicam-se: o Banco Mundial vai financiar Moçambique com 90 milhões de dólares, no âmbito do programa de gestão de acidentes e riscos, as Nações Unidas vão disponibilizar 20 milhões de dólares (17,6 milhões de euros) para apoiar as vítimas do ciclone nos três países e a União Europeia disponibilizou um financiamento de 3,5 milhões de euros. É através deste fundo que o Governo de Portugal vai ajudar Moçambique.

Em Portugal, organizações como a Cáritas e a Cruz Vermelha Portuguesa estão a fazer recolhe de fundos e também de donativos, como alimentos não perecíveis e produtos de higiene básicos.