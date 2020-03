Salvou princesa e recebeu medalha de Isabel II. Agora teve a vender para pagar o funeral

Medalha de Jorge

a segunda maior honra civil britânica após Russell ter impedido Ian Ball com dois murros na cabeça, enquanto este tentava sequestrar a princesa no centro de Londres.





Em 1974, um pugilista salvou a princesa Ana do Reino Unido, filha da rainha Isabel II, de uma tentativa de sequestro. Como recompensa pelo seu ato heróico, foi-lhe atribuída a. Agora, quase 50 depois, Ronnie Russell vendeu a condecoração num leilão por pouco mais de 57 mil euros devido a problemas financeiros."A medalha é atribuída pela rainha, mas quero agradecer-lhe como mãe da Ana", disse Isabel II na altura de entregarO homem de 72 anos vive agora dificuldades, querendo apenas dinheiro para poder pagar o seu funeral devido a uma doença crónica de que padece. "Não tive outra escolha. Não estou bem, estou mal economicamente e quero ter, pelo menos, o dinheiro para a cerimónia", afirmou.Dirigindo-se a uma casa de leilões em Londres, a medalha começou com um preço de base de mais de 20 mil euros e foi vendida a um coleccionador privado britânico. "Estou completamente assombrado com o preço, dá-me a oportunidade de fazer coisas que nunca tinha pensado", disse Russell após o final das licitações.