Os duques de Cambridge, William e Kate, foram pais pela terceira vez na manhã desta segunda-feira. O menino nasceu às 11h01, com 3,8 kilos e na presença do pai, e Kate e o recém-nascido saíram do Hospital de St. Mary, em Londres, pelas 18h00.

O casal acenou aos jornalistas e a todos os apoiantes da monarquia britânica que se reuniram à porta da unidade de saúde onde já tinham nascido os filhos mais velhos do casal, George (4 anos) e Charlotte (2). Pouco antes de o bebé sair do hospital, William levou os filhos mais velhos a conhecer o recém-nascido.









"A rainha, o duque de Edimburgo, o príncipe de Gales, a duquesa da Cornualha, o príncipe Harry e membros das duas famílias foram informadas e estão encantadas com a notícia", anunciou o Palácio de Kensington logo a seguir ao parto. Do número de 10 de Downing Street surgiram logo os parabéns. "Envio ao duque e à duquesa de Cambridge as minhas mais calorosas felicitações pelo nascimento do terceiro. Desejo-lhes que sejam tremendamente felices", escreveu a primeira-ministra, Theresa May, em comunicado.

O menino, cujo nome deverá ser conhecido nos próximos dias, é o sexto bisneto da rainha Isabel II e o quinto na sucessão ao trono – atrás dos príncipes Carlos, William, George e Charlotte – um facto que tornou o seu nascimento histórico. Pela primeira vez, uma mulher fica à frente de um homem na linha de sucessão ao trono.





Bebé real: as primeiras imagens do terceiro filho de William e Kate Os duques de Cambrigde e o filho recém-nascido abandonaram o hospital poucas horas depois do nascimento. O casal veio à porta do hospital acenar à multidão e permitiu, assim, que fossem captadas as primeiras fotografias do filho, quinto na sucessão ao trono.





Em 2013, entrou em vigor o novo Acto de Sucessão à Coroa que definiu que as crianças reais passariam a entrar o trono devido à ordem de nascimento e não tendo como elemento decisivo o sexo. Antes desta decisão, Charlotte passaria automaticamente para trás do irmão que nasceu esta segunda-feira numa possível ascendência ao lugar mais alto da família real.

À porta do Hospital de St. Mary, reuniram-se apoiantes da família real britânica. Alguns garantiram à Reuters terem chegado ao local há 15 dias – acamparam no local, vestidos a rigor com factos com a bandeira britânica, e nem um sofá faltou para passar o tempo sentados. "Vimos [a estes eventos] há 21 anos. Estivemos cá também no nascimento do George e da Charlotte e viremos para o casamento" de Harry e Meghan Markle, no dia 19 de Maio, contou John Loughrey de 63 anos.





Ingleses festejam nascimento do bebé real à porta do hospital Alguns chegaram há mais se uma semana, vestidos a rigor, com tendas e sofás. Esta segunda-feira, abriram garrafas de champanhe para comemorar o nascimento do terceiro filho dos duques de Cambridge, William e Kate. Veja as melhores imagens.





Mas nem tudo foram palavras de apoio e festa, tendo os militantes republicanos aproveitado o momento para questionar os direitos garantidos da família real. "O nascimento de um novo príncipe ou princesa evidencia a injustiça do princípio de hereditariedade – para os milhões de crianças a quem se diz que nunca serão bons o suficiente e para a criança cuja vida é pré-determinada", escreveu o grupo antimonárquico República.

William e Kate conheceram-se quando estudavam na Universidade de St. Andrews, na Escócia. O casamento aconteceu em Abril de 2011, numa cerimónia na Abadia de Westminster transmitida em directo para todo o mundo.





Kate e bebé real deixam hospital sete horas depois do nascimento Cumprindo a tradição, os duques de Cambridge vieram mostrar o filho mais novo à porta do hospital. Kate e o bebé saíram cerca de sete horas depois do parto e a família vai reunir-se no Palácio de Kensington. Veja as imagens dos pais e da criança.







O príncipe George nasceu a 22 de Julho de 2013 e Charlotte a 2 de Maio de 2015. No Reino Unido, já se fazem apostas para o nome do bebé-real: Arthur, nome do meio do pai e do avô da criança, e Albert, nome do marido da rainha Vitória, são os grandes favoritos dos britânicos.