Autoridade da concorrência italiana aplicou uma multa de três milhões de euros à companhia aérea pelo suplemento aplicado à bagagem de mão.

A autoridade da concorrência italiana aplicou esta quinta-feira uma multa de três milhões de euros à companhia aérea Ryanair e de um milhão de euros à Wizz Air, outra 'low cost', pelo suplemento aplicado à bagagem de mão.



Desde o passado dia 01 de novembro que as duas companhias autorizam apenas um volume pequeno como bagagem de mão, de forma a ser colocado sob o assento, exigindo o pagamento de um suplemento para malas maiores na cabine.



A autoridade italiana referiu que se trata de "uma prática comercial incorreta, na medida em que engana o consumidor no preço efetivo do bilhete, ao não incluir na tarifa base um elemento essencial do transporte aéreo que é uma bagagem de mão de maior volume".



"A investigação mostrou que está nos hábitos de consumo de quase todos os passageiros viajar com uma bagagem de mão maior", notou a autoridade em comunicado.



Ao exigir um suplemento entre cinco e 25 euros pela bagagem de mão, "as duas empresas procederam a aumento do preço do bilhete de forma não transparente", considerou o regulador, pedindo à irlandesa Ryanair e à húngara Wizz Air para lhe comunicarem no prazo de 60 dias as medidas adotadas para cumprir a decisão.



A autoridade da concorrência abriu um inquérito na sequência de reclamações de associações de consumidores, depois das companhias terem anunciado estas decisões.



Já no dia 31 de outubro, a autoridade da concorrência tinha pedido uma suspensão das medidas, mas sem resultados.