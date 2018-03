, juntamente com a filha, com agente nervoso em Salisbury, no Reino Unido, no início de Março.

A Rússia anunciou, esta quinta-feira, as medidas de retaliação aos estados que decidiram expulsar diplomatas, como consequência do envenenamento do antigo espião Sergie Skripal. O ex-agente duplo foi envenenadoSegundo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, Moscovo irá expulsar o mesmo número de diplomatas que as outras nações decidiram expulsar. Ou seja, no caso dos EUA, serão 60 os diplomatas norte-americanos expulsos por Moscovo. Além disso, também irá fechar o consulado dos EUA em São Petersburgo.

Londres responsabilizou a Rússia pelo ataque e 23 países, incluindo os Estados Unidos e vários países europeus, expulsaram um total de 115 diplomatas russos em protesto contra uma acção que dizem violar a lei internacional.

O Kremlin rejeita qualquer responsabilidade – apesar do agente nervoso usado, novichok, ter sido desenvolvido em laboratórios soviéticos – e acusa Londres de ainda não ter revelado qualquer prova do seu envolvimento.