O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, rejeitou esta terça-feira qualquer responsabilidade do Kremlin no envenenamento do ex-espião duplo Serguei Skripal, assegurando que Moscovo está pronto para cooperar com as autoridades britânicas.

No seu depoimento, segundo a Reuters, Lavrov acusou ainda as autoridades britânicas de negarem o acesso às provas do caso.

Na segunda-feira, além de ter considerado "altamente provável" que o envenenamento do ex-agente duplo russo tenha autoria russa, a chefe do executivo britânico, Theresa May, classificou-o como um ataque "cego e imprudente contra o Reino Unido".

Sublinhando que a substância utilizada para neutralizar Skripal e a filha, Yulia, foi um químico que afecta o sistema nervoso central "de qualidade militar, de um tipo produzido pela Rússia", Theresa May disse aos deputados britânicos que deu a Moscovo um prazo, até terça-feira à noite, para fornecer explicações à Organização para a Proibição de Armas Químicas.

Para a governante, só existem dois cenários possíveis: tratou-se ou de "um ataque cirúrgico" do Estado russo, ou de uma "perda de controlo" da substância química pelas autoridades russas.

Em caso de ausência de uma resposta "credível" por parte de Moscovo, o executivo britânico considerará que "esta acção constitui um uso ilegal da força pelo Estado russo contra o Reino Unido", acrescentou a primeira-ministra.

Logo após este discurso, a Rússia classificou como um "espectáculo circense" as acusações. "As conclusões são claras: uma nova campanha de propaganda informativa assente em provocações", declarou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova.

Skripal, de 66 anos, e a filha Yulia, de 33, continuam hospitalizados em estado crítico mas estável na unidade de cuidados intensivos desde que, a 4 de Março, foram encontrados inconscientes num banco de um parque em Salisbury, no sul de Inglaterra, onde o ex-espião reside.

Um polícia também vítima do gás de nervos está "consciente" e encontra-se "em estado grave mas estável".



