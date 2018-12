Grande parte do bairro foi isolado e mais de 700 militares estão no terreno . Foi aqui que um táxi deixou Cherif Chekatt, após o atentado de terça-feira.

A polícia francesa desencadeou uma operação no distrito de Neudorf em busca do suspeito dos ataques que mataram três pessoas em Estrasburgo na terça-feira, Cherif Chekatt.



Segundo os meios de comunicação locais, grande parte do bairro foi isolado – foi aqui que o suspeito foi deixado por um táxi, na noite de terça-feira após o ataque - estando mais de 700 militares no terreno.

Segundo o jornal Le Parisien, o fugitivo de 29 anos terá dito ao taxista que o transportou que queria "vingar os seus irmãos mortos na Síria", referindo-se aparentemente aos extremistas islâmicos que actuam naquele país asiático. Identificado como M., o motorista ficou vivo porque, em conversa com Chekatt, confessou ser "muçulmano praticante" e respeitar os horários da "oração". Chekatt foi ferido num braço, mas ainda assim conseguiu escapar - e a polícia teme que volte à acção para morrer como um mártir.

Na quarta-feira, o procurador francês Rémy Heitz já revelara que o suspeito do atentado terrorista terá gritado "Allahu Akbar" (Alá é grande) quando começou o tiroteio que fez ainda 12 feridos, seis em estado grave. Já a secretária de Estado do Ministério do Interior, Laurent Nunez, revelou que o indivíduo era conhecido da justiça pela prática de delitos comuns que não estavam relacionados com o terrorismo, indicando que este foi seguido pelos serviços de informação após se ter identificada "uma radicalização na sua prática religiosa", ainda que nunca tenha dado sinal de que poderia passar à acção.





Estrasburgo na rota do terrorismo É uma história com 18 anos. Em Dezembro do ano 2000 um grupo de cinco homens começou a recolher compostos químicos de venda livre com um objectivo: fabricar bombas. Disfarçados, percorreram 48 lojas na Alemanha onde compraram, com um único cartão de crédito American Express, pequenas quantidades de químicos com o argumento de que os mesmos seriam enviados para "hospitais em África".





Filho de imigantes, cresceu num bairro pobre dos arredores de Estrasburgo e desde cedo foi alvo das autoridades, tendo cumprido duas penas de prisão, uma na Alemanha, por assalto armado, e outra em Franla, por agressão violenta. Na manhã de terça-feira, as autoridades deslocaram-se à sua casa para o deterem num caso de homícidio: em Agosto, feriu gravemente uma pessoa durante um assalto. Aqui, a polícia encontrou armas, facas, munições e granadas - mas, segundo o Le Parisen, nenhum traço de lealdade ao autoproclamado Estado Islâmico ou uma carta a justificar os actos.

Cherif Chekatt não se encontrava na habitação e escapou ao cerco policial. Horas mais tarde, apareceu no centro da cidade a espalhar o terror: todas as vítimas foram alvejadas na cabeça ou no pescoço, muitas a curta distância.