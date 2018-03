Três funcionários da Agência Tributária espanhola garantiram, em tribunal, que Cristiano Ronaldo cometeu mesmo quatro crimes fiscais. O jogador português está acusado de ter fugido ao Fisco espanhol, numa fraude avaliada em mais de 14 milhões de euros, entre 2011 e 2014. O Ministério Público do país vizinho já defendeu a prisão do jogador do Real Madrid.

Segundo o El Mundo, a defesa de Ronaldo garantia que a declaração de impostos que deu origem ao processo tinha sido feita com base no livro Manual da Fiscalidade Internacional de Néstor Carmona. Este lidera o Departamento de Fiscalidade Internacional do Fisco espanhol, cujos membros foram ouvidos esta sexta-feira.

Mas os fiscalistas não deram razão ao jogador e confirmaram a tese da Agência Tributária.

Esta segunda-feira, o El Mundo revelou que Cristiano Ronaldo se ofereceu para passar um cheque em branco ao Fisco espanhol e desta maneira resolver o caso de fuga aos impostos em que está acusado. Mas, com uma foto na rede social Instagram, o internacional português do Real Madrid desmentiu as informações colocadas a circular.

"Não tentem apagar o momento bonito que estou vivendo com notícias falsas!!!", escreveu Ronaldo, numa mensagem onde ainda se pode ler: "a vida é boa. Abençoado!"