O jogador português do Real Madrid Cristiano Ronaldo já chegou a acordo com a Fiscalia espanhola, conseguindo fechar o caso extra-futebol que o tem perseguido nos últimos tempos. Segundo o El Mundo, o capitão da selecção portuguesa, que se estreia esta sexta-feira no Mundial da Rússia, aceitou ter cometido quatro delitos fiscais que se traduzem em dois anos de pensa suspensas, saldados pelo pagamento de uma multa de 18,8 milhões de euros.Segundo o jornal espanhol, o acordo levou a uma redução do montante a pagar por Cristiano. Inicialmente, o Fisco defendia que o avançado não pagara 14,7 milhões de euros. Mas no acordo fica estipulado que em falta ficaram 5,7 milhões de euros em impostos. Os restantes 13 milhões dizem respeito à multa e juros de penalização.O acordo entre ambas as partes deve ser assinado em breve pelo próximo director da agência tributária espanhola. O nome ainda não é conhecido e está dependente da escolha do recém-empossado chefe de governo Pedro Sánchez.

Cristiano Ronaldo foi acusado de ter, de forma "consciente", criado empresas na Irlanda e nas Ilhas Virgens britânicas, para defraudar o fisco espanhol, cometendo quatro delitos contra os cofres do Estado espanhol, entre 2011 e 2014.

Quando foi ouvido a 31 de Julho do ano passado no tribunal de Pozuelo de Alarcón, Ronaldo afirmou que "nunca" ocultou rendimentos nem teve "intenção de fugir aos impostos".