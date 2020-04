Os médicos, enfermeiros e outros funcionários que lidem com infetados pelo novo coronavírus na Roménia receberão um subsídio mensal de cerca de 500 euros, anunciou o presidente Klaus Iohannis.



"Pedi ao governo que dirigisse os fundos europeus, para dar um bónus mensal de 500 euros aos funcionários na linha da frente que lidam com pacientes infetados com o novo coronavírus. Estou pronto para arranjar soluções", afirmou Iohannis, numa reunião em vídeo.



Cerca de 15% dos infetados pelo novo coronavírus são profissionais de saúde na Roménia. Contabilizam-se 2.738 casos.