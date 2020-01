uma área de segurança reforçada onde se situam edifícios do governo e missões diplomáticas.



A queda dos rockets dá-se depois da morte do general iraniano Qassem Soleimani, na sequência de um ataque aéreo contra o aeroporto internacional de Bagdad, no Iraque, na sexta-feira, que o Pentágono declarou ter sido ordenado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



No mesmo ataque morreu também o 'número dois' da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque, Abu Mehdi al-Muhandis, conhecida como Mobilização Popular [Hachd al-Chaabi], além de outras seis pessoas.



O ataque ocorreu três dias depois de um assalto inédito à embaixada norte-americana que durou dois dias e apenas terminou quando Trump anunciou o envio de mais 750 soldados para o Médio Oriente.



Três rockets caíram perto da embaixada dos Estados Unidos em Bagdad, Iraque, este domingo, dois deles dentro da Zona Verde. Seis civis ficaram feridos, como avança a Reuters.É o segundo dia consecutivo em que a embaixada é alvo de ataques de rockets, caindo sempre na Zona Verde,